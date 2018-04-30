وزير البترول: الانتهاء من مرحلة الإنتاج المبكر بحقل ظهر في مايو

كتب - مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن الخط الثاني من تسهيلات الإنتاج المبكر من حقل ظهر للغاز الطبيعي سيكتمل الشهر المقبل ليزيد إنتاج الحقل مع الانتهاء من مرحلة "الإنتاج المبكر".

وأضاف الوزير خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أنه سيتم العمل بعد ذلك على استكمال المراحل التالية من الحقل للوصول لذروة الإنتاج في أوائل العام المقبل، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين.

وبدأت مصر الإنتاج المبكر من حقل ظهر العملاق أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط خلال ديسمبر الماضي، بكمية 350 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن 4 مشروعات جديدة للغاز تم وضعها على الإنتاج خلال 2017.

وذكر الوزير أن الوزارة تنفذ حاليا عددا من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي ستبدأ إنتاجها من الغاز تباعا خلال عامين.

وقال الوزير إن وزارة البترول بصدد طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة، والتخطيط لطرح مزايدة عالمية من أجل البحث عن البترول والغاز في منطقة البحر الأحمر قبل نهاية العام الحالي عقب انتهاء مشروع المسح السيزمي الجاري تنفيذه بهذه المنطقة.

ويأتي طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف في البحرين المتوسط والأحمر في اطار استراتيجية وزارة البترول للتوسع في الأنشطة الاستكشافية في المناطق البكر التي تتمتع باحتمالات بترولية وغازية واعدة، بحسب الوزير.

وأضاف الوزير أن حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالي 2018-2019 في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة يصل إلى نحو 10 مليارات دولار.

وتحدث الوزير خلال اللقاء، عن الخطوات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا ضمن مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والتعاون مع الدول المجاورة الأخرى مثل الأردن وقبرص واليونان والاتحاد الأوروبي.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي هذا الشهر مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، والتي تتيح العمل المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروع المركز الإقليمي للطاقة.

