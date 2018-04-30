طارق فايد: 10 ملايين مشترك بالبنوك في المحافظ الذكية عبر المحمول

كتبت-منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن عدد المشتركين في خدمة المحفظة الذكية بلغ 10 ملايين بالجهاز المصرفي المصري .

وبحسب تصريحات لفايد فإن البنك المركزي يدعم الاتجاه إلى زيادة ميكنة المدفوعات الإلكترونية، حيث أعلن من قبل إعداد دراسة لتدشين أول بنك رقمي برأس مال مليار جنيه.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، أن البنوك لديها بنية تحتية قوية تؤهلها لإطلاق العديد من المنتجات الإلكترونية.

وأضاف أن تأسيس المجلس القومي للمدفوعات وقرار البنك المركزي بتأسيس صندوق دعم الابتكار بنحو مليار جنيه له دور كبير في دعم وتعزيز التكنولوجيا المالية .

وخلال العام الماضي توسعت البنوك المحلية في إصدار تطبيق المحافظ الذكية عبر المحمول والتي تسمح بالدفع الإلكتروني والشراء، ضمن مبادرة الشمول المالي والتي تعمل على تقليل العمل بالأموال الكاش.