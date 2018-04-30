تراجع أسعار السمك البوري والبلطي واستقرار الفليه والجمبري بسوق العبور

كتب - مصطفى عيد:

انخفضت أسعار كيلو السمك البوري 3 جنيهات والبلطي 25 قرشا خلال تعاملات اليوم الإثنين بسوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وانخفض كيلو السمك البوري 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 37 و43 جنيها.

كما تراجع سعر كيلو السمك البلطي 25 قرشا ليسجل بين 18.75 و19.75 جنيها.

بينما استقر سعر سمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم بين 50 و56 جنيها.

وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.

وتراوحت أسعار كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و380 جنيها، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و280 جنيها.