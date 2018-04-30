شركة كيما تعدل نظامها الأساسي وتضيف النشاط العقاري

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" على تعديل النظام الأساسي للشركة وإضافة النشاط العقاري للنشاط الرئيسي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن مجلس الإدارة وافق على مقترح بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة فقرة "يجوز للشركة مزاولة النشاط العقاري فيما يخص البيع أو التشييد أو المشاركة في الإتجار أو الايجار مع الشركات المتخصصة في مجال التسويق العقاري تشييد وبناء.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام في إنتاج الأسمدة ونترات الأمونيوم النقية والفيروسيليكون والثلج وتعبئة الاكسجين وغبار السيلكا.

كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على توفيق أوضاع واضعي اليد على أراضي الشركة بمنطقة الرفاعي بأسوان، بالبيع أو الإيجار والسير في الإجراءات اللازمة، على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة بعد موافقة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحسب البيان.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث من العام المالي الجاري، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 40% لتسجل 97.3 مليون جنيه، مقابل 235 مليون جينه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وتنفذ شركة الصناعات الكيماوية المصرية، حاليا مشروع كيما 2، بتكلفة حوالي 11.5 مليار جنيه لإنتاج الأمونيا واليوريا، بالغاز الطبيعي.