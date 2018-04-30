مصدر: طارق الخولي رئيسا لبنك SAIB بداية من أغسطس المقبل

كتبت-منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن طارق الخولي وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، سيبدأ في مباشرة مهام عملة رئيسا تنفيذيا لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، بداية من أول أغسطس القادم.

وقال المصدر إن الخولي، سيترك عمله في البنك المركزي غدًا، على أن يتولى رئيس بنك SAIB، بعد مرور 3 أشهر على تركه العمل في البنك المركزي، وفقا للقانون.

ويشير قانون تعارض المصالح لسنة 2013 إلى أن أعضاء الهيئات الرقابية وإدارات الإشراف على البنك المركزي لا يتقلدوا مناصب في بنوك تجارية إلا بعد مرور 3 أشهر على ترك مناصبه.

وكانت مصادر مصرفية قد تحدثت سابقا لمصراوي وأكدت ترشيح طارق الخولي، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة الميدانية والمخاطر المركزية، لتولي منصب الرئيس التنفيذي لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، خلفا لحسن عبد المجيد.