15 % ارتفاعا في أسعار ملابس العمرة خلال هذا العام

كتبت - منار الرخ:

تشهد ملابس الإحرام هذا العام ارتفاعا كبيرا، مع اقتراب موسم عمرة رمضان، مقارنة بأسعار العام الماضي، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال أحمد حمدي، مدير فرع محل السلام شوبينج سنتر، لمصراوي، إن المصانع باعت لهم ملابس العمرة منذ شهرين، بارتفاع قدره 15% عن العام الماضي.

ويتراوح سعر ملابس الإحرام الرجالي ما بين 175 و180 جنيها بحسب المقاسات بزيادة قدرها 30 جنيها عن العام الماضي، وارتفع سعر النوع المصنوع من القطن إلى 230 جنيها مقابل 160 جنيه العام الماضي.

كما ارتفع سعر الجلابية الرجالي "الدفة" إلى 520 جنيها، وسعر الجلابية البيتي إلى نحو 60 جنيها.

ووصل سعر ملابس الإحرام الحريمي إلى 379 جنيها، بارتفاع 102 جنيه عن العام الماضي، بحسب حمدي.

وقال إن الإقبال قليل جدا رغم أن موسم العمرة اقترب مع بداية شهر رمضان.

ووفقا لبيانات التضخم خلال شهر مارس الماضي، فإن أسعار مجموعة الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 19.2%، خلال هذا الشهر مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وبحسب يحيي الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة، فإن أسعار ملابس الإحرام ارتفعت هذا العام بنسبة 15% عن العام الماضي، مع موجة ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة.