3 بنوك تخفض سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما بقى السعر ثابتا في 7 بنوك أخرى.

وخفض بنك مصر سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي قرشا واحد إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس قرشا واحدا ليصل إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.65 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع وهو نفس مستوى مساء أمس.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.