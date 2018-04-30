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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الإثنين

10:26 ص الإثنين 30 أبريل 2018
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الإثنين

البورصة المصرية

كتبت - إيمان منصور:

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة طفيفة 0.09% عند مستوى 18321 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجع بنسبة 0.32% عند مستوى 18304 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد.

البورصة المصرية الأسهم الصغيرة

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