ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الإثنين
10:26 ص الإثنين 30 أبريل 2018
كتبت - إيمان منصور:
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة طفيفة 0.09% عند مستوى 18321 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.
وكان مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجع بنسبة 0.32% عند مستوى 18304 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد.
الخبر التالى:3 بنوك تخفض سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية التعاملات
-
229
-
163
-
95
-
87
-
80
-
69
-
55
-
49
-
46
-
46
إعلان