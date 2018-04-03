المصرية للاتصالات: عدلنا خططنا المستقبلية بعد نجاح خدمات المحمول

القاهرة – (أ ش أ):

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن إجراءات حصولها على قرض بقيمة 13 مليار جنيه تسير بشكل جيد وفقا للقواعد المنظمة، ونفت صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول توقف إجراءات القرض.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن مجلس الإدارة وافق على الشروط العامة للقرض في يونيو 2017 وكذلك وافق التحالف البنكي المشارك في القرض على خطة التشغيل المستقبلية في ذلك الوقت، وفي ظل النجاحات التي حققتها الشركة بعد إطلاقها خدمات المحمول وتحولها إلى أول مشغل اتصالات متكامل وقيامها بترشيد النفقات الرأسمالية.

وارتأت الشركة، تعديل خطتها المستقبلية فيما يتعلق باستراتيجية تمويل استثماراتها لترتكز على محورين أولهما تقليل إجمالي الدين وهو ما حدث بالفعل حيث بلغ إجمالي صافي الدين بنهاية عام 2017 إلى 7 مليارات جنيه مقارنة بالتمويل المقترح والبالغ 13 مليار جنيه، والمحور الآخر فيتمثل في تخفيض الفوائد على الدين التي تؤثر سلبا على ربحية الشركة من خلال التوصل إلى شروط دفع أفضل مع الموردين والترشيد في النفقات الرأسمالية.