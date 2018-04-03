الصين تبلغ منظمة التجارة رسميا برسوم انتقامية على منتجات أمريكية

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إنها اطلعت على وثيقة لمنظمة التجارة العالمية، اظهرت أن الصين أخطرت المنظمة بأنها فرضت رسوما انتقامية قيمتها 611.5 مليون دولار على وارداتها من منتجات أمريكية بقيمة 2.75 مليار دولار تشمل لحم الخنزير والمكسرات والإيثانول، وذلك ردا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب.

تأتي الوثيقة، المؤرخة بيوم الخميس الماضي لكنها لما تُنشر إلا بعد انتهاء عطلات عيد القيامة، بعد أن قالت الصين في وقت متأخر يوم الأحد الماضي إنها زادت الرسوم على 128 منتجا أمريكا بما يصل إلى 25% في تصعيد لنزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

واستوفت الصين التزامها القانوني بإخطار منظمة التجارة والدول الأعضاء الأخرى بإجراءاتها الانتقامية.

وتأتي هذه الإجراءات الصينية رداً على الإجراءات الحماية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد وارادت صينية.