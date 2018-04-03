4 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك عاملة في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 6 بنوك أخرى عند مستوى تعاملات الصباح.

ورفع بنكا كريدي أجريكول والبركة سعر الدولار قرشا واحدا خلال تعاملات المساء، ليسجل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع بأسعار الصباح.

وارتفع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 للبيع، مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

وصعد سعر الصرف في البنك العربي الأفريقي إلى 17.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار الصباحية.

كما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الأسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.