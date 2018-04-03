بنك تنمية الصادرات يطلق منتج القرض الشخصي بنهاية الشهر الجاري

كتبت-منال المصري:

قال محمد أبو السعود، مدير عام المخاطر في البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يعتزم إطلاق منتج القرض الشخصي لأول مرة قبل نهاية الشهر الجاري بحد أقصى مليون جنيه للقرض.

وأضاف لمصراوي، أن البنك يعتزم أيضا إطلاق منتج الكريدت كارد الشهر الجاري، كما يدرس حاليا إطلاق خدمة الموبايل Wallet قريبا.

ويعتزم البنك إطلاق منتجين للمصدرين أحدهما يتمثل في قيام البنك بضخ تمويلات للمصدرين داخل مبادرة البنك المركزي بفائدة 5% متناقصة بشرط ألا تقل مبيعات المُصدر عن 10 ملايين جنيه، كما سيتيح البنك نفس القرض للمصانع التي تصنع منتجات بديلة للمستورد، وفقا لأبو السعود.

وقال إن البنك ضخ قروضا بقيمة 3.2 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتستحوذ على نسبة 17% من إجمالي محفظة البنك البالغة 17 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي.