 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أحمد خالد توفيق السيسي رئيسا علاوة المعاشات السيارات الكهربائية محمد صلاح العملية الشاملة 2018

بنك تنمية الصادرات يطلق منتج القرض الشخصي بنهاية الشهر الجاري

05:21 م الثلاثاء 03 أبريل 2018
بنك تنمية الصادرات يطلق منتج القرض الشخصي بنهاية الشهر الجاري

بنك تنمية الصادرات

كتبت-منال المصري:

قال محمد أبو السعود، مدير عام المخاطر في البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يعتزم إطلاق منتج القرض الشخصي لأول مرة قبل نهاية الشهر الجاري بحد أقصى مليون جنيه للقرض.

وأضاف لمصراوي، أن البنك يعتزم أيضا إطلاق منتج الكريدت كارد الشهر الجاري، كما يدرس حاليا إطلاق خدمة الموبايل Wallet قريبا.

ويعتزم البنك إطلاق منتجين للمصدرين أحدهما يتمثل في قيام البنك بضخ تمويلات للمصدرين داخل مبادرة البنك المركزي بفائدة 5% متناقصة بشرط ألا تقل مبيعات المُصدر عن 10 ملايين جنيه، كما سيتيح البنك نفس القرض للمصانع التي تصنع منتجات بديلة للمستورد، وفقا لأبو السعود.

وقال إن البنك ضخ قروضا بقيمة 3.2 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتستحوذ على نسبة 17% من إجمالي محفظة البنك البالغة 17 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي.

بنك تنمية الصادرات محمد أبو السعود القرض الشخصي

الخبر التالى:

4 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان