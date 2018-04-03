بنك التنمية الصناعية يحسم تغيير اسمه الأسبوع المقبل

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن الجمعية العمومية للبنك ستجتمع يوم 11 أبريل الجاري، للموافقة على تغيير اسم البنك، بعد موافقة البنك المركزي على ذلك.

وبحسب المصدر فإن البنك استقر على اسمه الجديد، ليكون "بنك التنمية الصناعية" بدلا من الاسم الحالي.

وكان مصراوي نشر في مايو الماضي أن البنك طلب من البنك المركزى لتغيير اسمه.

وعرض البنك عدة أسماء على المركزي للاختيار منها، واستقر الأخير على اسم بنك التنمية الصناعية بهدف الحفاظ على هوية البنك المستمرة منذ عقود عديدة.

وبحسب مصدر تحدث سابقا لمصراوي فإن الهدف من تغيير اسم البنك خلع عباءة التخصصية عنه وتكريس مفهوم أن البنك يعمل في اختصاصات تمويلية متعددة.

ويعمل بنك التنمية الصناعية حاليا وفق خطة تمويلية تركز على تمويل المشروعات التنموية مثل توصيل الغاز للمنازل والتمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغير ذلك من المشروعات التنموية الأخرى.