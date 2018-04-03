ارتفاع التضخم الشهري في تركيا خلال مارس الماضي

القاهرة - وكالات:

قال معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد ارتفع 0.99% في مارس على أساس شهري بما يتماشى مع التوقعات في حين تراجع التضخم السنوي قليلا ليتجه نحو 10%.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، فإنه على أساس سنوي، تراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 10.23% في مارس ليواصل الاتجاه النزولي من أعلى مستوى في 14 عاما الذي سجله في نوفمبر الماضي عندما بلغ 12.98%، لكنه يظل أعلى كثيرا من المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 5%.

وفي استطلاع أجرته رويترز وشمل 15 محللا، كانت التوقعات لمعدل تضخم شهري نسبته 1%.

وارتفعت أسعار المنتجين 1.54% على أساس شهري في مارس لتسجل زيادة سنوية نسبتها 14.28% وارتفع مؤشر التضخم الرئيسي 11.4% على أساس سنوي.