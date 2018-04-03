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بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة على الحسابات والودائع

03:47 م الثلاثاء 03 أبريل 2018
بنك الكويت الوطني يخفض الفائدة على الحسابات والودائع

بنك الكويت الوطني

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني، إن لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) بالبنك، قررت خفض الفائدة بين 0.5 و1.5%، على جميع الأوعية الادخارية للتوافق مع خفض المركزي لأسعار الفائدة 1% يوم الخميس الماضي.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن البنك خفض الفائدة 0.5% على حسابات التوفير، و1% على الودائع.

وقال إن البنك خاطب المركزي من أجل الموافقة على خفض الفائدة 1.5% على شهادات الادخار ذات الثلاث سنوات.


وكان المركزي خفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

وتعقد البنوك اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري من أجل إعادة تسعير الأوعية الادخارية بما يتماشي مع تحركات الفائدة في السوق.

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