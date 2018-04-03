مبيعات عربية ومحلية تهبط بالبورصة 1%

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1% إلى مستوى 17492 نقطة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات محلية وعربية.

وهبط المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وسجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 56 مليون جنيه، والمصريين صافي بيع بقيمة 14.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 70.6 مليون جنيه.

وكانت البورصة ارتفعت أمس بنسبة 0.5%، بعد إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.