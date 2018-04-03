تصل إلى وقفه نهائيا.. التضامن تعلن عقوبة مخالفة شروط معاش تكافل

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، ومديرة برنامج تكافل وكرامة، إن تطبيق شروط برنامج الدعم النقدي تكافل على الأسر المستحقة سيبدأ مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن تطبيق الشروط المتعلقة بحضور الطلاب إلى المدرسة سيبدأ مع بداية العام الجديد، متوقعة أن يبدأ تطبيق الشروط المتعلقة بالصحة في أغسطس المقبل.

ووقعت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، بروتوكولات تعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف، لتفعيل شروط برنامج الدعم النقدي تكافل.

ويمنح معاش تكافل، للأسر الفقيرة بشرط، استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية، ومنذ بدء الوزارة منح هذا المعاش في مارس ٢٠١٥، لم تفعل مشروطية البرنامج، بمعنى أنها لم تكن تتابع أو تتأكد من التزام الأسر بإرسال أبنائها للمدارس أو تلقيهم خدمات صحية.

وقالت نيفين إن مستحقي معاش تكافل الذين لن يلتزموا بشروط البرنامج سيخصم منهم 30% من قيمة الدعم الذي يتلقوه في أول مرة من عدم التزامهم، وستستمر الوزارة في الخصم في حال التكرار لمدة مرتين إلى أن يصل الأمر إلى وقف المعاش نهائيا.

وأضافت أن الأسر التي سيتوقف صرف معاشها لعدم التزامها بالمعايير، ستحرم من التسجيل مرة ثانية للحصول على معاش لمدة عام.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، خلال المؤتمر اليوم، إنه كان من الواجب على الحكومة تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة، خلال الظروف الاقتصادية الحالية، والآن جاء دور الأسر للالتزام بمعايير الحصول على هذا الدعم.

وأضافت والي، أن الأسر مطالبة حاليا بالانتظام في تلقي أبنائها خدمات صحية وإرسال أولادها إلى المدارس، لضمان استمرار حصولها على الدعم.

وتابعت في بداية البرنامج توسعنا في عدد المستفيدين في كل القرى حتى وصل عدد المستحقين لمعاشات الدعم النقدي في برنامجي الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى ٢.٢٤ مليون مستفيد حاليا، والآن جاء دور تفعيل المشروطية.

وقالت والي، إن الوزارة ستبدأ في حملة توعية كبيرة للأسر المستفيدة لتطبيق شروط الدعم والالتزام بتلقي الأطفال خدمات صحية وارسال أبنائهم للمدارس.

وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمعاش تكافل 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى ٦٠جنيها للطف دون عمر السادسة، ويرتفع إلى ٨٠ جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، ١٠٠ جنيها لطالب المرحلة الإعدادية ١٤٠ جنيه للمرحلة الثانوية وكان يصرف سابقا بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، إلا أنه بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بدأت الحكومة في صرفه شهريا.

ووفقا للبروتوكولات التي وقعت ستنشئ الجهات المسؤولة تطبيقا إلكترونيا لتسجيل غياب الطلاب المستهدفين بالمشروع إلكترونيًّا، وذلك من خلال تخصيص عدد من الموظفين على مستوى الجهات المعنية لتحمل مسئولية تطبيق ورصد الأداء على مستوى كل منطقة ومديرية.

بينما ستعتمد وزارة الصحة والسكان كُتيب المتابعة الخاص بأسر برنامج "تكافل" ويتم الاعتماد بخاتم الوحدة الصحية بعد كل زيارة اثبات تاريخ الزيارة وتوقيع مشرفة التمريض.

وقالت الوزارة إنها تهدف من تفعيل مشروطية البرنامج إلى زيادة نسب حضور الطلبة من أبناء أسر برنامج "تكافل" للمدارس والمعاهد الأزهرية، فضلا عن زيادة نسب التردد على الوحدات الصحية أو أماكن تقديم الخدمات الصحية بوجه عام، وخاصة الأمهات الحوامل وحديثي الولادة وللأطفال من الميلاد وحتَّى سن السادسة.

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