مصر تجتمع مع مستثمرين هذا الأسبوع قبل طرح سندات دولية باليورو

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة رويترز، إن وثيقة لأحد البنوك المكلفة بترتيب اجتماعات مع مستثمرين في أوروبا، اليوم الثلاثاء، أظهرت أن مصر ستبدأ الاجتماعات هذا الأسبوع قبل طرح محتمل لسندات مقومة باليورو.

وفوضت مصر "بانكا آي.إم.آي" و"دويتشه بنك" و"بي.إن.بي باريبا" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب الإصدار. وتبدأ الاجتماعات مع المستثمرين غدا الأربعاء قبل طرح محتمل لسندات بالحجم القياسي، "وهذا يعني غالبا أن قيمته ستتجاوز 500 مليون دولار" بحسب الوكالة.

وذكرت الوثيقة أن مصر ستمضي في طرح السندات المخطط لها عقب الاجتماعات وفقا لظروف السوق، وأن السندات ستكون لأجل ثمانية أعوام و12 عاما أو أحدهما.

وجمعت مصر بالفعل أربعة مليارات دولار من طرح سندات في الأسواق الدولية على ثلاث شرائح في فبراير الماضي.

والعام الماضي أصدرت مصر سندات دولية بسبعة مليارات عبر طرح سندات بأربعة مليارات دولار في يناير ثم إعادة فتح الإصدار ذاته في مايو. ورتب الإصدارين بنوك بي.إن.بي باريبا، وسيتي جروب، وجيه.بي مورجان، وناتيكسيس.