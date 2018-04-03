الرقابة المالية تدرس طلب زيادة رأسمال "هيرمس"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت هيئة الرقابة المالية، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها تدرس مستندات المجموعة المالية هيرمس القابضة، بشأن زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 768.7 مليون جنيه.

وكان مجلس إدارة المجموعة، وافق على مقترح بزيادة رأسمال الشركة المصدر من 3.07 مليار جنيه إلى 3.84 مليار جنيه من خلال توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم، ممولاً من الاحتياطي القانوني، وفقا لبيان سابق أرسلته الشركة للبورصة.

وخلال العام الماضي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 13.3% لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار جنيه العام 2016.

وهيرميس أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر، فضلا عن بعض الأسواق الإفريقية وباكستان وكينيا وأمريكا.