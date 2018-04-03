"مترو" الكويتية تعتزم إقامة مشروعات عقارية وسياحية في مصر

القاهرة- مصراوي:

قال إيهاب يسري، العضو المنتدب، لشركة مترو للتنمية السياحية والترفيهية، الكويتية، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار، في مصر، خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف في بيان، حصل عليه مصراوي، أن الشركة ستعلن قريبا عن إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية بمنطقه السادس من أكتوبر، والبدء في تطوير مشروعات جديدة بالمنتجعات السياحية المصرية.

وكشف يسري عن اقتراب الشركة من الاستحواذ على مشروع سياحي عقاري على البحر الأحمر، باستثمارات تصل إلى 60 مليون دولار.

وشركة مترو للتنمية السياحية والترفيهية، هي شركة مكويتية مساهمة مغلقة، يرأسها الشيخ مشعل الجراح الصباح، وأبرز مساهميها كل من شركة سواعد كابيتال للاستثمار، ومالتي سكور للاستثمار والتجارة، وبيرجيم القابضة الكويتية، والشركة السعودية البريطانية للاستثمار، بحسب البيان.

وقال الشيخ مشعل الجراح الصباح، في البيان، إن شركة مترو للتنمية السياحية والعقارية تهدف لأن تكون من أكبر الشركات في قطاع التطوير العقاري والسياحي والترفيهي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف إن الشركة تتطلع للتوسع في مصر وإطلاق علامات تجارية جديدة عالمية في مجال المطاعم، وتعزيز مكانة مصر في قطاع المطابخ والأغذية.

من جانبه قال الدكتور طارق مصطفى بهجت، الرئيس التنفيذي للشركة، إن التطورات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها مصر، وخاصة بعد تعويم الجنيه، دفعت الشركة للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وضخ استثمارات كبيرة في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال بهجت إن "المشروعات القومية العملاقة وشبكة الطرق التي تقيمها الحكومة حاليا تفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في عمليات التنمية وتجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية".