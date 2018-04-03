المصرية للاتصالات: إجراءات الحصول على قرض الـ 13 مليار جنيه تسير بشكل جيد

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن إجراءات حصولها على قرض بقيمة 13 مليار جنيه، "تسير بشكل جيد وفي إجراءاتها الطبيعية".

وتسعى الشركة المملوكة للحكومة بنسبة 80% للحصول على القرض منذ يونيو الماضي.

وكانت وكالة رويترز، نقلت اليوم الثلاثاء، عن مصادر مصرفية، إن قرض الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط، بقيمة 13 مليار جنيه "قد توقف".

وقال مسؤول بأحد البنوك التي كانت مشاركة في القرض، للوكالة، مشترطا عدم نشر اسمه إن "البنك المركزي طالب البنوك بإعادة الدراسة الائتمانية للقرض مرة أخرى في ضوء الميزانية الجديدة للشركة وتوقعات الأداء بعد حصولها على رخصة الجيل الرابع للمحمول وتحديد احتياجاتها الحقيقية للقرض وقدرتها على السداد في ضوء التدفقات النقدية".

وكان سيرتب القرض البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك قطر الوطني الأهلي وكريدي أجريكول.

وقال مسؤولان بقطاع الائتمان ببنكين من المشاركين في القرض للوكالة مشترطين عدم كشف هويتهما إن القرض يعتبر توقف بعد مطلب البنك المركزى بعمل دراسات جديدة مع الشركة ومعرفة مدى احتياجاتها بالضبط وهل التدفقات النقدية لديها تكفي للسداد.

وقال أحد المصادر "طلب البنك المركزي عمل دراسات جديدة يعني توقف القرض".

كانت المصرية للاتصالات وقعت في سبتمبر 2016 عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول مقابل 7.08 مليار جنيه. وتملك الشركة 45% من أسهم فودافون مصر، أكبر شركة للمحمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين.

وقال مسؤول بأحد البنوك "الشركة تبحث حاليا عن بدائل تمويلية أخرى بجانب الدراسات الجديدة التي تقوم بها مع البنوك".

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