"التضامن" تُفعل شرط استمرار الأبناء في المدارس للحصول على معاش تكافل

كتبت- ياسمين سليم:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، بروتوكولات تعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف، لتفعيل مشروطية برنامج الدعم النقدي "تكافل".

ويمنح معاش تكافل، للأسر الفقيرة بشرط، استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية، ومنذ بدء الوزارة منح هذا المعاش في مارس ٢٠١٥، لم تفعل مشروطية البرنامج، بمعنى أنها لم تكن تتابع أو تتأكد من التزام الأسر بإرسال أبنائها للمدارس.

ووفقا للبروتوكولات التي وُقعت تنشئ الجهات المسؤولة تطبيقا إلكترونيا لتسجيل غياب الطلاب المستهدفين بالمشروع إلكترونيًّا، وذلك من خلال تخصيص عدد من الموظفين على مستوى الجهات المعنية لتحمل مسئولية تطبيق ورصد الأداء في كل منطقة ومديرية.

بينما ستعتمد وزارة الصحة والسكان كُتيب المتابعة الخاص بأسر برنامج "تكافل" ويتم الاعتماد بخاتم الوحدة الصحية بعد كل زيارة إثبات تاريخ الزيارة وتوقيع مشرفة التمريض.

وتبلغ قيمة الدعم المقدم لمعاش تكافل 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى ٦٠جنيها للطفل دون عمر السادسة، ويرتفع إلى ٨٠ جنيها لطفل المرحلة الإبتدائية، ١٠٠ جنيها لطالب المرحلة الإعدادية ١٤٠ جنيه للمرحلة الثانوية وكان يصرف سابقا بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، إلا أنه بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بدأت الحكومة في صرفه شهريا.

وقالت الوزارة إنها تهدف من تفعيل مشروطية البرنامج إلى زيادة نسب حضور الطلبة من أبناء أسر برنامج "تكافل" للمدارس والمعاهد الأزهرية، فضلا عن زيادة نسب التردد على الوحدات الصحية أو أماكن تقديم الخدمات الصحية بوجه عام، وخاصة الأمهات الحوامل وحديثي الولادة وللأطفال من الميلاد وحتَّى سن السادسة.