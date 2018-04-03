السعودية ترفع الحظر عن استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة من مصر

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر المؤقت المفروض عن استيراد الجوافة المجمدة والمصنّعة من مصر.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم، إنها رفع الحظر المؤقت، على أن يقتصر الاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.

وأضافت الهيئة: "يأتي القرار بناءً على التزام الجهة الرقابية في مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة المصنّعة إلى المملكة، واعتماد الهيئة منشآت تصدير الخضار والفاكهة المصنّعة من مصر".

وفي يناير الماضي، حظرت السلطات السعودية استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة من مصر بسبب مزاعم تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.

وقالت الهيئة حينها إن الحظر مستمر إلى حين تقديم الجهات الرقابية الحكومية في مصر ما يثبت خلو منتجات الجوافة المجمدة والمصنَّعة من متبقيات المبيدات أو مطابقتها للحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة لدى الهيئة.

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