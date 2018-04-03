91 % زيادة في إيرادات شركة بتروجت خلال العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال وليد لطفي رئيس شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية " بتروجت" إن الشركة نجحت في زيادة إيراداتها خلال العام السابق بنسبة 91% لتسجل 23 مليار جنيه، مقارنة بالعام السابق، نتيجة تحقيق حجم تعاقدات غير مسبوق.

وأضاف لطفي، خلال الجمعية العامة للشركة بحضور وزير البترول، اليوم الثلاثاء، أن الشركة نجحت في تنفيذ 80 مشروعا خلال اعام 2017، وجارى حاليا تنفيذ مشروعات أخرى جديدة داخل مصر إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروعات بترولية خارج البلاد، وفقا لبيان من وزارة البترول.

وأشار رئيس الشركة إلى أن بتروجت نفذت عددا كبيرا من المشروعات في مجال إنتاج الغاز وتطوير البنية الأساسية ومعامل التكرير، وفي مقدمتها مشروعات الإنتاج المبكر من حقل ظهر للغاز الطبيعي ببورسعيد وحقول غازات غرب الدلتا بالإسكندرية للإنتاج من حقلي نورس وليبرا، والمرحلة الأولى من تطوير معمل تكرير ميدور بالإسكندرية ومستودعات تداول وتخزين البوتاجاز في سوهاج.

كما تضمنت مشروعات الشركة، إنشاء خط نقل الغاز من دهشور إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات تطوير وحدتى استخلاص الفينول وإنتاج البوتاجاز في العامرية بالإسكندرية وإذابة الأملاح بمعمل القاهرة لتكرير البترول وتصنيع منصة الأمل البحرية ومنصتين للشركة العامة للبترول بيارد التصنيع البحري بمنطقة جبل الزيت .

قال رئيس الشركة، إن بتروجت ساهمت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية، منها أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية، وإانشاء رصيف بحري بميناء شرق بورسعيد في إطار جهود الدولة لتنمية محور قناة السويس، إلى جانب ازدواج طريق قنا سوهاج في إطار المشروع القومي للطرق.

وأشار رئيس الشركة، إلى استكمال تنفيذ المراحل التالية من عدد من المشروعات البترولية والقومية الكبرى وتشمل حقول انتاج الغاز في البحر المتوسط ومشروع أنفاق القناة ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالسخنة، وغيرها من المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية وخطط زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.

بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ عدة مشروعات خارج مصر في عدد من الدول العربية وتشمل مشروع محطة فصل غازات حقل سيبا بالعراق ومشروع إنشاء 26 مستودعا للتخزين بالكويت ومشروع محطة المعالجة المركزية لحقل تيميون بالجزائر ومشروع إنشاء خط غاز الدقم بسلطنة عمان .