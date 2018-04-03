تقرير: 301 مليار جنيه إجمالي خدمة ديون الحكومة في 6 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية عن يناير، والذي نشره على موقعه الإلكتروني، مساء أمس الاثنين، أن إجمالي قيمة خدمة الدين الحكومي التي تم سدادها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفع إلى 300.9 مليار جنيه بزيادة 9.1% مقارنة بنفس الفترة من 2016-2017.

وشملت خدمة الدين الحكومي خلال النصف الأول من 2017-2018 سداد 173.2 مليار جنيه فوائد عن الدين بنسبة زيادة 28% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وانقسمت فوائد الدين إلى فوائد تم سدادها عن الدين الداخلي بقيمة 161.8 مليار جنيه، وفوائد تم سدادها عن الدين الخارجي بقيمة 11.4 مليار جنيه، بحسب التقرير.

كما شملت خدمة الدين الحكومي سداد أقساط من هذا الدين بقيمة 127.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 9% عن الأقساط المسددة من الدين الحكومي خلال نفس الفترة من 2016-2017.

وشملت الأقساط المسددة من الدين الحكومي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 109.8 مليار جنيه عن الدين الداخلي، و17.9 مليار جنيه عن الدين الخارجي.

وسجل الدين الخارجي أقل زيادة فصلية في عام و9 أشهر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بقيمة 1.8 مليار جنيه، حيث سجل 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

ووصل الدين الخارجي الحكومي إلى 36.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مرتفعا بنحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2017-2018.

بينما توقفت بيانات البنك المركزي عن أرقام الدين العام المحلي عند يونيو الماضي حيث سجل 3160.9 مليار جنيه بزيادة 540.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017.

وبلغت قيمة الدين المحلي الحكومي من هذا الدين 2685.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بقيمة زيادة نحو 400.3 مليار جنيه خلال العام الماضي.

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