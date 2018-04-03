عطلة في البنوك والبورصة احتفالا بعيد القيامة وشم النسيم

القاهرة - وكالات:

قرر البنك المركزي والبورصة المصرية اعتبار يومي الأحد والإثنين المقبلين، عطلة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوكالة إن البنك المركزي المصري أعلن اليوم الثلاثاء، تعطيل العمل بالجهاز المصرفي بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية تعطيل العمل بالسوق يومي الأحد والإثنين المقبلين بهذه المناسبة، على أن يستأنف كل منهما نشاطه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.