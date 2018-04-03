إنفوجرافيك- الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 10.4% العام المالي المقبل
القاهرة- مصراوي:
قالت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل، يستهدف خفض معدل البطالة إلى 10.4% مقارنة مع 11.3% في العام المالي الحالي.
وتستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل مقارنة مع حوالي 4.8% متوقعة في العام المالي الجاري.
ونشرت وزارة التخطيط هذا الإنفوجرافيك على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، لعرض مؤشرات النمو والبطالة في العام المالي المقبل.
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