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إنفوجرافيك- الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 10.4% العام المالي المقبل

11:48 ص الثلاثاء 03 أبريل 2018
إنفوجرافيك- الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 10.4% العام المالي المقبل

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل، يستهدف خفض معدل البطالة إلى 10.4% مقارنة مع 11.3% في العام المالي الحالي.

وتستهدف الحكومة زيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل مقارنة مع حوالي 4.8% متوقعة في العام المالي الجاري.

ونشرت وزارة التخطيط هذا الإنفوجرافيك على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، لعرض مؤشرات النمو والبطالة في العام المالي المقبل.
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البطالة وزارة التخطيط فيسبوك

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