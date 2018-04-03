وزيرة التخطيط تعرض ملامح قانون التخطيط الموحد في البرلمان

كتبت - إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الثلاثاء، إن الوزيرة هالة السعيد عرضت ملامح قانون التخطيط الموحد على أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الإثنين.

وبحسب البيان الوزارة، اتفقت اللجنة مع الوزارة على أن يعقب تلك الجلسة الاستماعية مجموعة نقاشات موسعة لقانون التخطيط الموحد.

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع، إن القانون يمهد الطريق بشكل كبير لتطبيق اللامركزية ويتوافق مع توجهات قانون الإدارة المحلية الجديد، بالإضافة إلى أنه يراعي أحدث التطورات العالمية في مجال التخطيط.

وأضافت أن القانون يستهدف في الأساس التنسيق بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والتخطيط العمراني، كما أنه يرسخ لمبادئ المشاركة المجتمعية الموسعة في إعداد الخطة وتنفيذها ومن ثم متابعة التنفيذ.

وذكرت الوزيرة أن القانون الجديد يسعى لإشراك المواطن المصري في وضع الخطط، قائلة إن: "اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني".

وأوضحت الوزيرة، أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تتيح تفصيلًا دقيقًا لمواد القانون وذلك فور إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحضر الاجتماع، حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء اللجنة، وأحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ومعتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان.