وزير التجارة: 52% زيادة في صادرات مصر إلى إسبانيا خلال 2017

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الصادرات المصرية إلى إسبانيا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 52.3% عن العام السابق.

وسجلت الصادرات المصرية إلى إسبانيا خلال 2017 نحو 640.5 مليون يورو مقابل نحو 420.5 مليون يورو في عام 2016، بحسب الوزير.

وتراجعت الواردات المصرية من السوق الإسباني خلال العام الماضي إلى 1.26 مليار يورو مقابل 1.38 مليار يورو في عام 2016، بانخفاض 8.6%، وفقا للوزير.

وقال الوزير إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع إلى 2.39 مليار يورو خلال العام الماضي مقابل 2.20 مليار يورو في 2016 بزيادة 8.4%.

وأضاف قابيل أن نمو حجم التجارة بين البلدين ساهم في خفض عجز الميزان التجاري خلال عام 2017 بنسبة 76.5%، ليسجل 133.3 مليون يورو مقابل 568.7 مليون يورو في العام السابق له.

وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الإسباني خلال العام الماضي جاء بسبب زيادة صادرات الحديد والصلب بنسبة 451% لتبلغ قيمتها 92.23 مليون يورو، والمنتجات الكيميائية العضوية بنسبة 439.7% لتسجل 46 مليون يورو.

كما زادت صادرات مصر من الأسمدة والملابس واللدائن والزجاج والألومنيوم إلى إسبانيا، بحسب عنتر.