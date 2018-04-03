بنك عودة يخفض الفائدة 1% على حسابات التوفير والودائع

كتبت- منال المصري:

قال محمد بدير نائب العضو المنتدب لبنك عودة مصر، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" بالبنك، قررت خفض الفائدة 1% على الودائع وحسابات التوفير المختلفة.

وأضاف بدير، أن قرار البنك يتماشي مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس الماضي.

وكان المركزي خفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

وتعقد البنوك اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري من أجل إعادة تسعير الأوعية الادخارية بما يتماشي مع تحركات الفائدة في السوق.

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