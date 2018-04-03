الدولار يتراجع ببنك مصر ويصعد في التجاري الدولي مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك مصر ، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما تراجع السعر في البنك التجاري الدولي، واستقر في 8 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مساء أمس.

بينما ارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

ولكن سعر العملة الأمريكية استقر في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

استقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع

واستقر أيضا سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر العملة الأمريكية في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي عند 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع