تراجع الأسهم الآسيوية وسط مخاوف بشأن حرب تجارية بين بكين وواشنطن

طوكيو 3-أبريل (د ب أ) :

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية صباح اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن حرب تجارية محتملة بين الصين والولايات المتحدة - أكبر اقتصادين في العالم.

وفقد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 81ر187 نقطة، أو 88ر0%، ليصل إلى 77ر212200 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية ع

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9ر8 نقطة، أو52ر0%، ليصل إلى 88ر1699 نقطة.

وتراجعت أيضا مؤشرات أسهم هونج كونج والصين.

وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 62ر0%، كما تراجع مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 71ر0%.

وتراجع أيضا مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 93ر0%.