تراجع الأسهم الآسيوية وسط مخاوف بشأن حرب تجارية بين بكين وواشنطن
طوكيو 3-أبريل (د ب أ) :
تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية صباح اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن حرب تجارية محتملة بين الصين والولايات المتحدة - أكبر اقتصادين في العالم.
وفقد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 81ر187 نقطة، أو 88ر0%، ليصل إلى 77ر212200 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية ع
كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 9ر8 نقطة، أو52ر0%، ليصل إلى 88ر1699 نقطة.
وتراجعت أيضا مؤشرات أسهم هونج كونج والصين.
وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 62ر0%، كما تراجع مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 71ر0%.
وتراجع أيضا مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 93ر0%.
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