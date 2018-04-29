تصل إلى 250 جنيها.. أسعار ومكونات "شنطة رمضان" في الجمعيات الخيرية

كتبت- دينا خالد:

مع اقتراب شهر رمضان تبدأ الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الإعلان عن توفير كرتونة أو "شنطة" رمضان، من أجل توزيعها على الأسر المحتاجة في جميع المحافظات.

وتختلف أسعار الكرتونة أو الشنطة، بحسب كميات وأنواع وأحجام السلع التي تحتوي عليها، ويقدم مصراوي، في هذا التقرير أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 4 جمعيات شهيرة.

1- جمعية مصر الخير

تقدم مصر الخير كرتونة تحتوي على 25 كيلو مواد غذائية متنوعة، تكفي أسرة كاملة لمدة شهر، بسعر 250 جنيها.

المكونات:

7 كيلو أرز

6 كيلو مكرونة

2 كيلو سكر

2 كيلو دقيق

500 جرام فول

500 جرام لوبيا

500جرام عدس أصفر

500 جرام عدس بجبة

500جرام قمح

500جرام تمر

500جرام بسلة جافة

كيلو لسان عصفور

كيلو شعرية

علبة صلصة 400 جرام

سمنة 700 جرام

شاي 250 جرام

2- جمعية رسالة

تقدم جمعية رسالة شنطة رمضان بسعر 100 جنيه بدون لحوم، ويمكن إضافة 2 كيلو لحم بسعر 180 جنيه للشنطة، ليصبح سعرها الإجمالي في حالة إضافة اللحم 280 جنيها.

المكونات:

3 كيلو أرز

3 كيلو مكرونة

3 كيلو سكر

علبة سمن "900 جرام"

كيلو فول

كيلو عدس

3- بنك الطعام المصري

يقدم بنك الطعام نوعين من كرتونة رمضان تحت اسم "هدية رمضان" الأولى بسعر 140 جنيه، والأخرى بسعر 200 جنيه.

مكونات هدية رمضان (140 جنيها):

2 كيس أرز

2 كيس مكرونة

2زجاجة زيت

1باكو شاي

2كيس سكر

1كيس ملح

1 كيس بلح

1علبة صلصة طماطم

1علبة فول مدمس

1 كيس بسلة (جافة)

مكونات هدية رمضان (200 جنيه):

3 كيس أرز

3 كيس مكرونة

2 زجاجة زيت

4 باكو شاي

3كيس سكر

1 كيس ملح

1 كيس بلح

1 علبة صلصة طماطم

1 كيس فول

1 كيس لوبيا

1عبوه سمنة

4- جمعية الأورمان

تقدم جمعية الأورمان كرتونة تحتوي على 20 كيلو تكفي أسرة 4 أفراد لعدة أيام بسعر 220 جنيها للكرتونة، كما يمكن المساهمة في سعر الكرتونة بدفع 90 أو 180 جنيها.

المكونات:

6 كيلو أرز

4 كيلو سكر

3 كيلو مكرونة

2 كيلو فول

كيلو عدس

كيلو بلح

سمن 1700 جرام

صلصة 400 جرام

شاي 250 جراما

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