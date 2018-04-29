الدولار يتراجع في 5 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجع سعر صرف الدولار في 5 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بينما بقى السعر ثابتا في 5 أخرين.

وانخفض سعر الدولار في بنك القاهرة بقيمة 3 قروش إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، مقارنة بتعاملات الصباح.

وخفض البنك التجاري الدولي سعر الدولار إلى 17.61 جنيه للشراء و17.71 للبيع، مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، في تعاملات الصباح.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس بقيمة 3 قروش ليصل إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، مقارنة بـ 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع في الصباح.

وسجل سعر العملة الأمريكية انخفاضا في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، مقابل 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، في تعاملات الصباح.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

واستقر سعر الصرف في البنك العربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الصباح.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.