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وزير البترول: القاهرة ستوقع اتفاقا مع قبرص لربط حقل أفروديت للغاز بمصر

05:03 م الأحد 29 أبريل 2018
وزير البترول: القاهرة ستوقع اتفاقا مع قبرص لربط حقل أفروديت للغاز بمصر

وزير البترول طارق الملا

القاهرة- وكالات:

قال وزير البترول طارق الملا، اليوم الأحد، إن مصر تسعى إلى توقيع اتفاق مع قبرص لربط حقل أفروديت للغاز بها، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الملا في كلمة خلال مناسبة بغرفة التجارة الأمريكية في القاهرة أن مصر تستعد لجولة عروض في المناطق البحرية غير المستكشفة غربي دلتا النيل حتى حدود ليبيا.

وأردف الوزير قائلا إن مصر قد تدعو أيضا الشركات إلى تقديم عروض للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية العام.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز لإقليمي لتجارة الغاز في المنطقة، بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، خاصة مع امتلاكها محطات لتسييل الغاز الطبيعي.

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