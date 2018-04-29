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وزير الاتصالات: تحول كافة الخدمات في مصر إلكترونيا بنهاية 2019

04:28 م الأحد 29 أبريل 2018
وزير الاتصالات: تحول كافة الخدمات في مصر إلكترونيا بنهاية 2019

ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا

كتبت- شيماء شلبي:

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ياسر القاضي، اليوم الأحد، إنه بحلول نهاية عام 2019، ستعمل مصر وفق منظومة إلكترونية واحدة، لتتحول بذلك إلى النظام الإلكتروني.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام لغرف التجارية، اليوم أن هناك فرص استثمارية ضخمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث نجح القطاع مؤخرا في جذب استثمارات بلغت 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه من تراخيص الجيل الرابع، فضلًا عن فرص استثمارية بقيمة 4 مليارات دولار في البنية التحتية وتغطية الطرق الرئيسية.

وأوضح القاضي، أن التحول الرقمي يتيح فرصا استثمارية ضخمة للشركات الوطنية خاصة في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية من خلال بنية تحتية تكنولوجية ضخمة.

وزارة الاتصالات ياسر القاضي الغرفة التجارية العاصمة الإدارية

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