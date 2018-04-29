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32 % ارتفاعا في المدفوعات عبر الهاتف المحمول خلال العام الماضي

04:01 م الأحد 29 أبريل 2018
32 % ارتفاعا في المدفوعات عبر الهاتف المحمول خلال العام الماضي

كتبت- منال المصري:

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن عدد المحافظ الذكية عبر الموبايل في مصر بلغ 9.6 مليون محفظة حاليا.

وأضاف خلال مشاركته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية اليوم الأحد أن حجم المعاملات عن طريق محافظ الموبايل ارتفع بنهاية العام الماضي إلى 4 مليارات جنيه، بزيادة نسبتها 32% عن العام قبل الماضي.

وتابع أن إجمالي عدد البطاقات الائتمانية بلغ 30 مليون بطاقة باختلاف أنواعه بالسوق المصري.

وخلال العام الماضي توسعت البنوك المحلية في إصدار تطبيق المحافظ الذكية عبر المحمول والتي تسمح بالدفع الإلكتروني والشراء، ضمن مبادرة الشمول المالي والتي تعمل على تقليل العمل بالأموال الكاش.

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