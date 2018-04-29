هيرميس تستهدف مضاعفة المحلات العاملة بتطبيق vaLU للبيع بالتقسيط

كتبت شيماء حفظي:

تستهدف المجموعة المالية هيرميس مضاعفة عدد المحلات التي تقدم خدمات البيع بالتقسيط من خلال تطبيق vaLU.

وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لهيرميس في جلسة حوارية حول التأجير التمويلي والتخصيم بمؤتمر بورتفوليو ايجيبت الثالث إن الشركة لديها 725 محلا يقدم خدمات vaLU وتستهدف وصولهم إلى 1500 محل بنهاية العام.

وأضاف حسونة أن عدد العملاء لإستخدام التطبيق جيد جدا ومتوقع زيادته مع زيادة عدد المحلات التي تشارك معها هيرميس.

ويوفر vaLU خدمة تقسيط السلع عبر تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، ولا يتطلب تفعيل الحساب على هذا التطبيق، سوى تقديم صورة البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى رخصة القيادة أو إيصال مياه أو كهرباء أو غاز، إذا لم تتوفر الرخصة.

وأوضح حسونة أن الإلكترونيات تعد السلع الأكثر طلبا في التطبيق، مشيرا إلى إمكانية إضافة منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص أعمال نشاط التخصيم قال حسونة إن هيرميس حصلت على رخصة تأسيس شركة للتخصيم تحت اسم المجموعة المالية هيرميس للتخصيم ومن المقرر انطلاقها يوليو المقبل برئاسة فاطمة لطفي رئيسا تنفيذيا.

وقال حسونة إن هيرميس تستهدف زيادة حصتها السوقية في التأجير التمويلي من 10% إلى 12%.