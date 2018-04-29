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    مبيعات المصريين والعرب تهبط بالبورصة في نهاية التعاملات

    03:05 م الأحد 29 أبريل 2018
    مبيعات المصريين والعرب تهبط بالبورصة في نهاية التعاملات

    القاهرة- مصراوي:

    تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32% عند مستوى 18304 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأحد.

    وفي المقابل ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.84% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

    وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 278.4 مليون جنيه و6.9 مليون جنيه على التوالي، فيما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 285.4 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع يوم الخميس الماضي بنسبة 1.3% عند مستوى 18363 نقطة، وهو أعلى مستوى للبورصة.

    القاهرة البورصة المصرية مؤشر EGX30 مؤشر EGX70 مؤشر EGX100

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