ساويرس: برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة لن يساهم في تطويرها

"أوبر" قلقة على نشاطها في مصر بسبب "سرية البيانات" في القانون الجديد

كتب- مصطفى عيد:

تصوير- إسلام فاروق

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الأحد، إن برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، لن يساهم كثيرا في تطوير أداء الشركات التي سيتم طرحها.

وأوضح ساويرس، خلال مشاركته بمؤتمر حابي للاستثمار، إن "مشكلة هذه الشركات في طريقة إدارتها وبالتالي كل ما سيحدث طالما ستحتفظ الحكومة بالحصص الحاكمة هو أن المساهمين الجدد سيكسبون مع الحكومة من أرباح الشركة أو يخسرون معها إذا خسرت".

وأضاف ساويرس أن القطاع العام مكبل ويعاني من القيود والرقابة الزائدة، والصورة الذهنية لدى الناس تربط الخصخصة بالسرقة، متهما الإعلام بالمسؤولية عن ذلك.

وداعب ساويرس الحاضرين قائلا: "الإعلام مسيطر عليه اليسار بشكل غير طبيعي.. يمكن بسبب ضيق ذات اليد".

وتعتزم الحكومة طرح مجموعة من الشركات والبنوك في البورصة، بحصص أقلية، مع استمرار امتلاكها لحصة الأغلبية في هذه الشركات.

وقال ساويرس إن السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي وتحويله للقطاع الرسمي لن يحدث دون التحول من النظام النقدي "الكاش" إلى النظام اللا نقدي.

وأعرب ساويرس عن استعداده لشراء أصول شركة الديار القطرية في مصر "ولكن السؤال هل الشركة جادة في البيع أم لا؟".

وقال ساويرس إنه استبدل جزءا من وقت قراءته للكتب بمشاهدة الأفلام، و‘نه لجأ لصناعة السينما لإنتاج أفلام جيدة "بدأت أعمل أفلام جيدة مبكسبش فيها بس مبخسرش كتير".