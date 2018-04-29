وكيل المركزي: تفعيل بطاقات الدفع المصرية ببنك التعمير والإسكان

كتبت-منال المصري:

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي، إنه تم التفعيل التجريبي للبطاقة الائتمانية ذات العلامة التجارية المصرية في بنك التعمير والإسكان بهدف السحب .

وأضاف اليوم الأحد أنه سيتم تفعيلها بهدف المشتريات في نهاية العام الجاري.

وأوضح أن البطاقة الائتمانية المصرية سيتم تفعيلها لميكنة المعاشات وميكنة المدفوعات الحكومية وغير ذلك.

وكان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال في تصريحات سابقة إن طارق عامر محافظ البنك المركزي عرض دراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع.

وبحسب وكيل محافظ البنك المركزي، فإن البنك استعان بشركة إنجليزية عالمية لتكون مستشار فني لمشروع إصدار أول بطاقة دفع محلية.

وقال إن البطاقة سيتم إتاحاتها لجميع البنوك المسموح لها برخصة الإصدار.

وتعطي بطاقة الدفع المحلية، بعض المزايا للتجار منها انخفاض تكلفة المصاريف مقارنة بفيزا وماستر كارد، كما تهدف إلى تحقيق سرعة في الانتشار وكذلك ستعمل على ترخيص المعاملات الإلكترونية.