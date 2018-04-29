عامر: طرح بنك القاهرة في البورصة نهاية 2018 أو بداية العام المقبل

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن طرح بنك القاهرة في البورصة سيكون في نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات.

وأضاف في تصريحات للصحفيين، على هامش المؤتمر المصرفي العربي، الذي يعقد في القاهرة، إلى أن النسبة التي ستطرح في البورصة أقل من 49%، أن بنك مصر سيحتفظ بحصة حاكمة في بنك القاهرة بعد الطرح.

وتخطط الحكومة لطرح عدد من الشركات والبنوك المملوكة لها في البورصة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه حاليا.

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