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المالية تثبت سعر الدولار الجمركي في مايو عند 16 جنيها للشهر الثامن

01:19 م الأحد 29 أبريل 2018
المالية تثبت سعر الدولار الجمركي في مايو عند 16 جنيها للشهر الثامن

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، اسـتمرار تثبيت سـعـر الدولار الجمـركي، عند معدلاته الحالية، 16 جنيها، بداية من الثلاثاء أول مايو 2018 ولمدة شهر، وذلك للشهر الثامن على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان، إن "قــرار اســتمرار تثبيت ســعــر الــدولار الجمــركي يأتي اتساقـا مع استقرار سـعر صـرف العمـلة خـلال الفتـرة الماضيـة وحالــة الاســتقرار التي يشهدها الاقتصاد المصري".

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

الدولار الجمركي وزارة المالية الرسوم الجمركية

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