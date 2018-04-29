ساويرس: لا خوف من حدوث فقاعة عقارية في مصر

كتب - مصطفى عيد:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن مصر ليس بها فقاعة عقارية، مشيرا إلى أنه يدرس الاستثمار في القطاع العقاري.

وأضاف ساويرس خلال مؤتمر حابي للاستثمار اليوم الأحد، أنه يبحث حاليا الاستثمار في القطاع العقاري في مصر عبر نظام المشاركة مع الحكومة.

وذكر: "خفنا من حدوث فقاعة في القطاع العقاري في مصر وجبنا خبير ووجد أن المعروض مازال أقل كثيرا من الطلب".

وطالب ساويرس الحكومة بضرورة تفعيل نظام الرهن العقاري.

وشهدت مصر قفزة كبيرة في أسعار العقارات منذ تعويم الجنيه، وهو ما تسبب في عزوف البعض عن شراء العقارات، مما أثار مخاوف حدوث فقاعة عقارية.