35 جنيها سعر كرتونة البيض.. أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد

كتبت- دينا خالد:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر بين 35 و45 جنيها، بحسب بحسب بيانات موقع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وجاء أقل سعر لكرتونة البيض (35 جنيها) في محافظة أسوان، وأعلى سعر 45 جنيه في الإسكندرية.

وبالنسبة للبيض البلدي فتراوح سعر الكرتونة بين 45 و55 جنيها، وكان أقل سعر في أسوان، وأعلى سعر في السويس.

ويقدم مصراوي أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع، ويعتمد المجلس على متوسط الأسعار القطاعي للسلع ما بين أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية، بحسب الموقع.

وفيما يلي أسعار السلع تبعا لما وردت على الموقع:

الحبوب والسلع الأساسية

الأرز السائب بين 7 و10 جنيهات للكيلو.

الأرز المعبأ بين 8.5 و12 جنيها للكيل.

الفول بين 9 و19 جنيها للكيلو.

العدس بين 14 و36 جنيها للكيلو.

الدقيق بين 6 و10 جنيهات للكيلو،.

السكر بين 8 و11.5 جنيه للكيلو.

الشاي بين 70 و90 جنيها للكيلو.

السمن الصناعي بين 20 و26 جنيها للكيلو.

السمن البلدي بين 50 و150 جنيها للكيلو.

زيت عباد الشمس بين 20 و25 جنيها للتر.

المكرونة بين 7 و11 جنيها للكيلو.

البيض الأبيض والأحمر بين 35 و45 جنيها للكرتونة.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 100 و185 جنيها للكيلو.

الضأن بين 100 و220 جنيها للكيلو.

البتلو بين 100 و260 جنيها للكيلو.

الدواجن البيضاء بين 23 و38 جنيها للكيلو.

الدواجن البلدي بين 30 و45 جنيها للكيلو.