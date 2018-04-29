عبور لاند تستهدف إيرادات بقيمة 200 مليون جنيه خلال 3 سنوات

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية إنها تستهدف إيرادات بقيمة 200 مليون جنيه خلال 3 سنوات المقبلة من خلال نشاطها في مجال الألبان مع إمكانية تضاعفها في حل نجاحها في نشاط تربية وتسمين الأبقار.

وتعد الشركة خطة استراتيجية تمتد لـ 3 سنوات مقبلة، تستهدف من خلالها زيادة تمكينها في السوق المحلي باحتلال حصة سوقية معبره، بحسب بيان للشركة أرسلته للبورصة اليوم الأحد.

وأضافت الشركة أنها تعمل على إنشاء شركة تابعة لها للعمل بنشاط تربية وتسمين الأبقار.

وحصلت الشركة مؤخرا على موافقة الجمعية العمومية لإضافة نشاط تربية المواشي، على مساحة مبدئية 45 فدانا بعدد 4 آلاف بقرة، على عدة مراحل خلال 3 سنوات.

وتعتزم الشركة التوسع في مجال الجبنة البيضاء من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية، وفقا للبيان.

وتدرس الشركة إضافة خطي إنتاج خلال عام 2019 بقيمة إجمالية تقُدر بـ 1.2 مليون دولار، بحسب البيان.

وتقدر الشركة إجمالي خطوط الإنتاج التي لديها حاليا بـ 21 خط إنتاج منها 15 خط إنتاج للجبنة البيضاء وواحد للمطبوخة وأخر للموتزريلا و4 خطوط للعصائر والألبان.

وتخطط الشركة لطرح 3 منتجات جديدة في السوق بداية من العام الجاري، تتمثل في الجبن المطبوخة واللبن والعصير، فيما تعتزم طرح الجبنة الموتزريلا خلال شهر من الآن، وفقا للبيان.

وتوقعت الشركة في البيان أن ترتفع مبيعاتها بنهاية 2018 إلى 2.5 مليار جنيه ثم 3 مليارات جنيه خلال 2019بدعم من المنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة.

وقالت إنه من المتوقع أن يرتفع صافي الربح النهائي بـ 11% بنهاية العام أـيضا.

وكانت الشركة قد حققت أعلى صافي ربح في تاريخها خلال العام الماضي مسجلة 243 مليون جنيه، بارتفاع 50% عن عام 2016.

وتعمل الشركة في صناعة جميع منتجات الألبان، وصناعات أخرى تندرج تحت منتجات الألبان وجميع أنواع الآيس كريم والمثلجات.