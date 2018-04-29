المصرية للاتصالات تطرح باقة إنترنت بسرعة فائقة تصل إلى 100 ميجا في الثانية

القاهرة- مصراوي:

قالت الشركة المصرية للاتصالات WE، في بيان اليوم الأحد، إنها أطلقت باقات "WE إنترنت" الجديدة، والتي توفر سرعات تصل إلى 100 ميجا بايت في الثانية.

وأضافت الشركة أن الباقات الجديدة "بأسعار تنافسية تتناسب مع جميع احتياجات العملاء".

وتمكن هذه الباقات العملاء من التعرف على السرعة القصوى الممكنة للخطوط التابعة لهم والباقة المقترحة قبل الاشتراك، وذلك من خلال زيارة أقرب فرع من فروع WE أو الاتصال بخدمة العملاء على الرقم (111) أو الرقم 19777، بحسب البيان.

"وتتيح الباقات الجديدة 5 سرعات مختلفة، حيث تتوافر سرعة 5 Mbps بسعر 110 جنيه، وسرعة 15 Mbps بسعر 150 جنيه، وسرعة 25 Mbps بسعر 200 جنيه، وسرعة 50 Mbps بسعر 250 جنيه، وسرعة 100 Mbps بسعر 300 جنيه، و عند انتهاء سعة التحميل، يستمتع العميل بإنترنت بلا حدود بسرعة 1 Mbps، وفي حالة رغبة العميل العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنه شحن أي من السعات الإكسترا بأسعار مميزة"، بحسب البيان.

ويمكن للعملاء الحاليين التحويل لباقات WE إنترنت من خلال فروع الشركة أو الاتصال بخدمة العملاء (111) أو (19777) أو من خلال منافذ التحصيل التابعة لفوري أو مصاري أو BEE أو من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.te.eg

وقال أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية إن الباقات الجديدة تعتبر "انطلاقة جديدة لسرعات وأسعار الإنترنت في مصر ويعزز قيادة الشركة لخدمات الاتصالات للمساهمة في تلبية احتياجات عملائها وتطلعاتهم ويساهم في التحول نحو المجتمع الرقمي".