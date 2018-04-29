المركزي يستهدف نمو تمويلات المشروعات متناهية الصغر إلى 30 مليار جنيه

كتبت-منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنوك ضحت 6 مليارات جنيه للجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر منذ إعلان المركزي عن مبادرة المشروعات متناهية الصغر في العام الماضي.

وبحسب تصريحات عامر خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018 اليوم الأحد فإن إجمالي التمويلات قفزت إلى 11.5 مليار جنيه بعدد يزيد عن 2.4 مليون مستفيد مقارنة 1.2 مليون مستفيد سابقا.

ويستهد البنك المركزي نمو التمويلات الموجهة للمشروعات متناهية الصغر إلى 30 مليار جنيه ليستفيد منها 30 مليون مواطن من بين 4 سنوات إلى 5 سنوات المقبلة، وفقا لعامر.

وفي مايو 2017 أطلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مبادرة للتمويل متناهي الصغر، بعد التواصل والمناقشة مع نحو 750 مؤسسة وجمعيات أهلية، وذلك بهدف تشجيع المشروعات متناهية الصغر.