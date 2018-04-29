أرباح إعمار مصر تتجاوز نصف مليار جنيه في الربع الأول من 2018

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، في الربع الأول من العام الجاري، إلى نحو 503.3 مليون جنيه، مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية للشركة، التي أرسلتها اليوم الأحد للبورصة المصرية.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الجاري، نحو 830.7 مليون جنيه، مقابل حوالي 668.7 مليون جنيه في نفس الربع من العام الماضي.

وزادت المصروفات البيعية والتسويقية للشركة في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 46.4 مليون جنيه، مقابل 38.4 مليون جنيه قبل عام.

وبلغت قيمة ضرائب الدخل في الربع الأول نحو 104.4 مليون جنيه، مقابل نحو 51.4 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وإعمار مصر من أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في القطاع العقاري في مصر. وتبلغ محفظة استثمارات الشركة في مصر نحو 53 مليار جنيه وفقا لما أورده موقعها الإلكتروني.

ومن أهم مشروعات إعمار في مصر مشروع (أب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.