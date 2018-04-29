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رئيس النعيم: يجب أن ترتبط مصر والسعودية والإمارات باتفاقية أقوى من الكويز

12:06 م الأحد 29 أبريل 2018
رئيس النعيم: يجب أن ترتبط مصر والسعودية والإمارات باتفاقية أقوى من الكويز

حسين شبكشي رئيس شركة النعيم

كتب - مصطفى عيد:

قال حسين شبكشي رئيس شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، إن العلاقة الاقتصادية بين مصر والسعودية والإمارات يجب أن ترتبط باتفاقية أقوى من اتفاقية الكويز.

وترتبط مصر باتفاقية للتصدير للولايات المتحدة تحت اسم الكويز والتي تشترط أن نسبة معينة من المواد الخام اسرائيلية.

وأضاف شبكشي خلال مؤتمر حابي للاستثمار اليوم الأحد، أن الشركات المصرية مدعوة للاستثمار في السعودية خاصة في قطاع المقاولات التي تمتلك الشركات المصرية خبرة كبيرة فيها.

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